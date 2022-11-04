Главные интриги заключительного тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу

Чем завершится чемпионская гонка, кому достанутся бронзовые медали, и кто проследует на выход?

Все семь матчей 26-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана пройдут в один день – в воскресенье, 6 ноября. При этом, две игры будут вынесены на более позднее время, так как их участники уже не решают никаких турнирных задач и не могут повлиять на итоговое положение других команд.

«Кызыл-Жар» – «Каспий»

Матч в Петропавловске важен только для хозяев. Самой северной команде высшего дивизиона жизненно необходимо набирать очки в игре с «Каспием», уже решившим задачу по сохранению места в классе сильнейших. Победа над актаусцами гарантирует «Кызыл-Жару» продление прописки в элите, ничья тоже, наверняка, позволит участнику еврокубков сезона-2022/23 избежать вылета в Первую лигу. За хозяев предстоящей встречи говорит не только разница в мотивации, но и статистика, согласно которой «Кызыл-Жар» в рамках чемпионата выиграл у «Каспия» шесть последних домашних матчей, не пропустив в них ни одного мяча. В пользу хозяев говорят и коэффициенты: П1 – 1.37, Х – 4.6, П2 – 8.25.

«Тараз» – «Туран»

Сейчас в это трудно поверить, но по ходу сезона «Тараз» одно время возглавлял турнирную таблицу OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. Однако затем в механизме южан что-то сломалось, и после победы над «Акжайыком», одержанной еще 15-го мая, они не смогли выиграть ни разу в 14-ти матчах кряду. В отставку был отправлен главный тренер Нуркен Мазбаев, но и это не помогло: к заключительному туру «Тараз» оказался в опасной зоне. Его пребывание в высшем дивизионе на будущий год будет зависеть от результата встречи с прямым конкурентом в борьбе за выживание – «Тураном», который по итогам 25-го тура опустился на последнее место. Впрочем, вылет «Тараза» в Первую лигу все же маловероятен: для этого ему самому надо проиграть с разницей в пять и более мячей, а «Кызыл-Жар» и «Акжайык» должны выиграть. «Турану» же для сохранения места под солнцем необходимо побеждать и ждать осечек петропавловцев с уральцами. Интересные кэфы на этот матч – победа с учетом форы: Тараз (-1) – 3.13, Туран (1) – 1.32, Тараз (1) – 1.09, Туран (-1) – 6.41.

«Шахтер» – «Астана»

Судьба чемпионства будет решаться в Караганде. Если «Астана» наберет три очка в выездной встрече с «Шахтером», ее уже совершенно не будет волновать результат игры между «Актобе» и «Кайратом». Столичная команда на финише сезона набрала потрясающий ход, выиграв четыре последних матча OLIMPBET-Чемпионата Казахстана с общим счетом 17:1! Напомним, что сезон для шестикратных чемпионов страны начался с глупейшего технического поражения как раз от «Шахтера» из-за того, что прежний тренерский штаб «Астаны» выпустил на поле лишнего легионера. Так что будет весьма символично, если седьмой титул астанчане оформят именно в заключительной игре чемпионата против тех же «горняков». Самая широкая линия на эту встречу – здесь.

«Актобе» – «Кайрат»

Это в любом случае было бы принципиальнейшее противостояние, даже если бы команды не решали никаких турнирных задач. Но получилось так, что в 26-м туре OLIMPBET-Чемпионата Казахстана победа нужна обеим сторонам. «Актобе» все еще грезит «золотом», «Кайрат» сохраняет шансы, пусть и мизерные, на «бронзу». Любопытно, что хозяева могут в итоге стать чемпионами даже при ничейном исходе, ведь если «Актобе» наберет одно очко, а «Астана» уступит в Караганде, то нас ждет «золотой» матч. Алматинцев же устроит исключительно победа, причем вкупе с поражением «Тобола» в Уральске – только при таком раскладе «Кайрат» финиширует на третьем месте. Линия на игру – здесь.

«Акжайык» – «Тобол»

Финалист розыгрыша Кубка потерпел всего одно поражение в шести предыдущих турах OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. Правда, и победил лишь однажды, поэтому перед заключительным матчем сезона уральцы по-прежнему находятся в зоне вылета. У «Акжайыка» еще остается надежда на спасение, хотя и небольшая, ведь им не только нужно выигрывать у «Тобола» самим, но и необходимо, чтобы «Кызыл-Жар» проиграл дома немотивированному «Каспию». Костанайцам же для завоевания бронзовых медалей будет достаточно и выездной ничьей.

«Мактаарал» – «Ордабасы»

Дебютант высшего дивизиона из поселка Атакент – лучшая команда осенней части OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. В восьми матчах, состоявшихся в сентябре и октябре, «Мактаарал» набрал 17 очков – больше, чем любой другой клуб высшего дивизиона. Но на заключительную игру сезона дружине Константина Горовенко будет очень непросто настроиться. В минувшем туре «Мактаарал» продлил себе прописку в классе сильнейших еще минимум на год, поэтому матч с «Ордабасы» не будет для него иметь никакого значения. Шымкентцы же, напротив, держат в своих головах главную для них битву сезона – финал Кубка против «Акжайыка», который состоится 12-го ноября. Поэтому в южном дерби ждем просто красивого и результативного футбола.

«Аксу» – «Атырау»

Матч под порядковым номером 182 – заключительный в календаре OLIMPBET-Чемпионата Казахстана 2022 года. От его исхода не будет зависеть судьба ни чемпионской гонки, ни медалей, ни борьбы за выживание. Возможно, пара-тройка команд поменяется строчками в итоговом протоколе турнира – не более того. Обе команды решили главную задачу на сезон – сохранили места в элите. Но если «Аксу» смело может занести этот год себе в актив, то в «Атырау» завершающийся чемпионат наверняка постараются забыть как можно скорее. «Нефтяников» весь год сопровождали скандалы, руководство ссорилось с болельщиками, увольнялись тренеры. Поэтому для «Атырау» будет принципиально завершить чемпионат на мажорной ноте. Но и «Аксу» вряд ли захочет в последнем туре ударить в грязь лицом перед родными трибунами.

Линии на все матчи заключительного тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу – здесь. Также можно сделать прогноз на команду, которая займет первое место в турнире.