Шевченко о переходе в «Барыс»: «Написали – «С возвращением домой, дерево». Я посмеялся, даже приятно было»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал свое возвращение в столичный клуб.

– Эмоции положительные, потому что первая игра – победили. Важно было для меня выиграть и психологически, я старался парней... Чуть-чуть энергии дать. Давно не виделся, соскучился. В то же время будто не уезжал, все классно, знакомо. Очень рад, что вернулся, прям честно.

– Читал комментарии под постом о твоем возвращении, много положительных?

– Я скажу честно, что не ожидал такого позитивного настроя болельщиков. Как только выложили пост, что возвращаюсь назад в «Барыс», мне, наверное, не соврать, человек 60-70 написали и ни одного плохого поста не отправили. Я был настолько удивлен, я сегодня в обед вообще не спал, потому что, скажу честно, переживал. В голове прокручивал очень много ситуаций игровых. Переживал, чтобы мы обязательно выиграли и чуть-чуть, наверное, накрутил себя, чтобы не допустить ошибки. Здесь я перегорел. Слава Богу выиграли, я лично успокоился. Думаю, следующая игра все будет иначе в плане именно эмоций. Для игрового тонуса надо, конечно, две-три игры еще провести. Болельщики, честно... Я сильно рад. Думал, сейчас польется негатив в мою сторону, но просто я благодарен вам за поддержку, спасибо вам. Буду стараться оправдывать ожидания, будем попадать в плей-офф и как можно выше подниматься. Один был, конечно, комментарий... Хороший, с ноткой «подковырки». Написали мне – «С возвращением домой, дерево». Я посмеялся, но где-то даже приятно было, прикольно. И чуть-чуть подрубили меня и маленько позитива добавили. Все круто, всем спасибо. Вы классные болельщики.

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