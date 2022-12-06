Ахметов отреагировал на титульный бой ONE Championship: «Я добьюсь своего»

ONE Championship анонсировала титульный бой в легчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Адриано Мораеса.

«Я сделал все, что от меня требуется, чтобы получить титульный бой. Организация решила по-другому. Я расстроен, но ни в коем случае не собираюсь останавливаться и побеждать дальше. Кому-то достается титульник легко, но я пройду хоть и трудный путь, но добьюсь своего!», – отреагировал на это решение казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов.

Кайрат Ахметов уже владел поясом лиги, сейчас являясь претендентом на титул, но сингапурский промоушен решил провести реванш между Мышонком и Мораесом.

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