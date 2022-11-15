Казбек Сагын о титульном бое: «Надеюсь, ничто не помешает показать яркий бой»

Казахстанский непобежденный боец Казбек Сагын (3-0) 21 ноября в Актобе проведет бой за вакантный титул чемпиона лиги NAIZA в суперлегком весе против экс-бойца ONE Джона Шинка.

«Прошли плодотворный двухэтапный сбор. В течение 4 месяцев готовились к бою в составе своей команды DAR Team Pro. Не могу сказать, что это прям новая весовая категория для меня, я в ней выступал по любителям. Думаю, что с весогонкой проблем быть не должно. Уже вес почти подогнали, так что надеюсь, ничто не помешает показать яркий бой», – рассказал о своей подготовке казахстанский боец.

Также Казбек поделился мнением о сопернике: «Не думаю, что он мне сможет предложить что-то новое. Он бьется в стойке, выступал по К-1, Тайскому боксу. Я сам тоже люблю работать в ударке, так что мы покажем хороший бой»

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов