Бахытжанулы о бое с Штырковым: «Сделаю все для того, чтобы руку подняли мне»
Поединок Ивана Штыркова (21-2-1) и Асылжана Бахытжанулы (13-3-1) станет со-главным событием турнира RCC 13.
«Иван Штырков — достойный вызов для меня. Уверен, что бой будет очень зрелищный. Сделаю все для того, чтобы на турнире 3 декабря руку подняли мне», — приводит слова Асылжана RCC.
Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.
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