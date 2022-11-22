Бахытжанулы о бое с Штырковым: «Сделаю все для того, чтобы руку подняли мне»

Поединок Ивана Штыркова (21-2-1) и Асылжана Бахытжанулы (13-3-1) станет со-главным событием турнира RCC 13.

«Иван Штырков — достойный вызов для меня. Уверен, что бой будет очень зрелищный. Сделаю все для того, чтобы на турнире 3 декабря руку подняли мне», — приводит слова Асылжана RCC.

Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

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