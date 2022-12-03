Нурбек Кабдрахманов о поддержке фанатов: «Местная публика очень горячая»

Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов в интервью ММА Вестник рассказал о поддержке фанатов в Актобе и дальнейших планах в лиге:

«Местная публика очень горячая. У нас очень любят футбол и сейчас все больше внимания ММА, у нас есть большие бойцы UFC – Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов. Есть также Гойти Дазаев, Даурен Ермеков и молодые ребята, чемпионы мира. Я иду на серии из трех побед в Naiza. Чемпионом является мой хороший друг Николай Самусев, временный чемпион – Сайфулла, который выиграл моих двух одноклубников. Дальше видно будет. С моей стороны будет лицемерно бросать вызов Самусеву, я считаю его хорошим другом, хорошим человеком, у нас хорошие отношения давним давно. Я бы хотел подраться с корейцом, который недавно подписал с лигой. Думаю, что в следующем году до месяца Рамаддана я буду готов»

Кабдрахманов уже владел поясом лиги в 66 кг, являясь временным чемпионом.

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