Турнир по хоккею среди спасателей был посвящен памяти Забикулина – огнеборца спасшего людей от пожара

С 1 по 2 декабря в г. Петропавловске проходил республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.

Участие приняли команды Департамента полиции и Управления специализированной службы охраны СКО, Департаментов по ЧС г.Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

Целью турнира является обеспечение необходимого уровня физической подготовленности сотрудников, выработке морально-волевых качеств, развитие и популяризация хоккея как вида спорта.

На торжественном открытии мероприятия, проходившем во Дворце спорта имени А.Винокурова, с приветственной речью к гостям и участниками турнира обратился заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он поздравил всех присутствующих с началом турнира и пожелал участникам высоких спортивных достижений и побед.

Перед началом матча присутствующие почтили минутой молчания память огнеборца Департамента по ЧС г.Астана Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.

В итоге кубок победителя получила команда ДЧС г.Астана, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте – команда Департамента полиции СКО. Каждый участник команды был награждён памятной медалью, также было проведено награждение в номинации «Лучший нападающий» (Евгений Гутяр, ДЧС г.Астана), «Лучший защитник» (Думан Жиенмурзин, ДЧС СКО), «Лучший защитник» (Абулкаир Сулейменов, ДП СКО).

Напомним, 16 ноября произошел пожар в квартире в многоэтажном доме по проспекту Момышулы. Рискуя собственной жизнью, огнеборцы Аскар Забикулин и Аян Кемпиров с горящей и соседней квартир спасли пять человек, эвакуировали десять человек.

Указом главы государства за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени.

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