Фируза Шарипова озвучила свою цель в спорте: «Стать абсолютной чемпионкой мира по боксу»

Чемпионка мира по боксу по версии IBA Фируза Шарипова в интервью «ММА Вестник» озвучила свои цели в спорте:

«Моя главная цель стать абсолютной чемпионкой мира по боксу. Что касается ММА, у меня был промежуток между боями, решила попробовать что-то новое»

Шарипова уже дралась за титул абсолютной чемпионки мира, но проиграла единогласным решением Кэти Тейлор.

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