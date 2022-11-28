Батыр Джукембаев подерется за титул WBC

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) проведет свой следующий бой 24 декабря в Алматы.

На кону будет стоять пояс WBC Asia. Имя соперника казахстанца пока не называется.

Это первый бой для Джукембаева в Казахстане, он всю профи карьеру провел в Канаде, также один бой провел в США.

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