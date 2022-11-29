Жубаныш выступит на турнире в Астане

Самый титулованный боец ММА среди любителей Багдат Жубаныш, на счету которого 3 титула чемпиона мира, выступит на турнире по вольной борьбе в Астане.

Имя соперника Багдата на турнире Wrestling Star пока не называется.

Сам турнир состоится 18 декабря.

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