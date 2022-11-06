Ербосынулы потерпел первое поражение в карьере

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Казахстанец Айдос Ербосынулы (16-1, 11 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии WBA встретился с кубинцем Давидом Морреллом.

Бой завершился в 12 раунде, когда казахстанский боксёр не сумел продолжить поединок после одного из ударов кубинца.

Это поражение стало первым в карьере Айдоса.

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