Главный тренер АФК «Кайрат» Кака: «Вы не ждите, что я облизывал Казахстан или сделал, чтобы меня любили. Нет, если казахи играли сегодня, то потому, что заслужили»

Главный тренер АФК «Кайрат» Кака после матча с португальской «Бенфикой» (1:2) на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

– В первую очередь хотел извиниться перед болельщиками «Кайрата». Они увидели очень интригующую группу. Некоторые болельщики думали, что «Кайрат» и «Бенфика» выиграют по два раза, и что они придут только на последний матч, между ними.

Получилось совсем наоборот. Еще раз хотел бы извиниться перед болельщиками, что второй год подряд не попадаем в Финал четырех. Мы сейчас поговорили, мы будем анализировать, какие у нас ошибки, каков план дальнейших действий, чтобы вернуть тот «Кайрат», который все любят.

– Можете уточнить последнюю фразу? Анализировать, планировать … К чему пришли с руководством, что будете продолжать работать, вместе?

– У меня контракт заканчивается только 31 мая. Я буду преданно работать до последнего дня, пока я здесь. Это будет 31 мая или еще два – три года? Я сегодня начинаю думать, как сделать «Кайрат» сильнее. Даже если президент клуба решит, что я должен уйти или же если он просит моей помощи, буду делать. Буду делать, чтобы «Кайрат» выиграл максимально.

– Вы сказали, что у вас контракт заканчивается в конце мая. У нас всё решает президент клуба. Клуб, есть клуб. Но вы же тренер сборной Казахстана. А у сборной большие планы. Впереди Чемпионат мира – 2024. Как вопрос контрактный может решаться? «Кайрат» и сборная у нас всё близко.

– Это шахматный вопрос (смеется). Отсюда туда, или здесь. Или выбирать – здесь довольны работой в сборной, но недовольны игрой в «Кайрате».

Скажу вам, мы сядем с президентом Ассоциации, Федерации, клуба, с людьми, которые близки к футзалу Казахстана и решим, что лучше для футзала Казахстана, в общем. Мы не может думать только о «Кайрате» или только о сборной. Это будет нелегкий вопрос. Но это, в скором времени будем обсуждать.

– Сегодня много играли казахстанцев и коренных и с паспортом, очень много. Многие бразильцы сидели. Они намного меньше играли в первых играх. Это было сделано, чтобы как-то дух казахстанский поднять?

– Нет, вы не ждите, чтобы я облизывал Казахстан или сделал что-то ради политики, чтобы меня любили. Нет, если они играли сегодня, то потому, что заслужили. Иногда я ошибаюсь, один игрок должен играть, я его не выпускаю. Другой игрок играет плохо, но продолжаю в него верить. Так бывает.

Меня закидывают плохими комментариями, и чтобы заработать очки, что играют казахи, чтобы болельщики любили меня, это мне вообще не надо. В конце хотел бы еще раз извиниться, чтобы у вас, у всех была бы улыбка на лице, но не из-за вопросов, а действительно за результат. Но не получилось, будем работать дальше, спасибо.

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