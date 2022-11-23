Казбек Сагын о завоевании титула NAIZA: «Немного пошло не по плану, но слава Аллаху, бой завершился в мою пользу»

Чемпион лиги NAIZA в весовой категории до 52 кг Казбек Сагын поделился эмоциями после победы над британцем Джоном Шинком:

«Непередаваемые чувства, я к нему долго шел. Я бы оставил душу здесь, чтобы забрать пояс. Немного пошло не по плану, но слава Аллаху, бой завершился в мою пользу. Я не ожидал, что получится бой таким жестким. Он очень хорошо набрал после взвешивания, были у него очень плотные хайкики. Он очень хорошо заряжался в стойке, поэтому пришлось его перевести в партер и там удосрочить»

После боя Казбек провел битву взглядов с Багдатом Жубанышем, в поединке с которым скорее всего и проведет первую защиту этого пояса.

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