Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Бейбарысом», «Хумо» против «Торпедо» и другие матчи
Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Алматы – Снежные Барсы – 13:00
Сарыарка – Бейбарыс – 17:00
Хумо Узбекистан – Торпедо – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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