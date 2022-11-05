Чемпионат Казахстана по хоккею. «Иртыш» сыграет с «Хумо», «Снежные Барсы» против «Алматы»

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Снежные Барсы – Алматы – 17:00

Иртыш – Хумо Узбекистан – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета