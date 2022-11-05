Чемпионат Казахстана по хоккею. «Иртыш» сыграет с «Хумо», «Снежные Барсы» против «Алматы»

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Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Снежные Барсы – Алматы – 17:00

Иртыш – Хумо Узбекистан – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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