Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет с «Сарыаркой», «Бейбарыс» против «Актобе»
Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Алматы – Сарыарка – 17:00
Бейбарыс – Актобе – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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