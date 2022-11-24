Где и во сколько смотреть бой Алмабаев – Маннингат в Казахстане 26 ноября

В субботу, 26 ноября, свой четвертый бой в одной из сильнейших лиг Азии BRAVE проведет казахстанский боец Асу Алмабаев.

Асу, который на данный момент занимает третье место в рейтинге лиги в легчайшем весе, проведет бой в Индонезии. Его соперником станет филиппинец Кенет Манингат.

Начало турнира в 17:00 по времени Астаны, так как Асу дерется в со-главном бою, его поединок начнется не раньше 20:00.

Весь турнир, как и бой Асу можно будет посмотреть на официальном сайте лиги www.bravecftv.com

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