Анонсирован бой Алмабаева в Brave

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев (16-2) проведет бой на турнире лиги Brave в Индонезии 26 ноября.

Его соперником станет непобежденный Мухаммад Идрисов (6-0), выступающий под флагом Бахрейна.

Три боя Идрисов провел в казахстанской лиге OCTAGON, два в рамках Brave.

Алмабаев идет на серии из 12 побед, в своем последнем бою выиграл экс-чемпиона Bellator Зака Маковски.

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