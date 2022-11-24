Бадаев рассказал о причинах ухода Бакытжанулы из АСА: «Мы предложили ему бой, он его не принял»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о причинах ухода Асылжана Бакытжанулы из лиги:

«Мы предложили ему бой, но он не хотел драться с соперником, которого ему дали, ссылаясь на дружбу. Нас эта позиция не устроила. Мы бы поняли, если ему бы дали Евгения Егембердиева, то понятно, что они бы не стали драться. Для Асылжана у нас не было больше логичных вариантов, он его не принял, поэтому мы его отпустили».

Бакытжанулы потерпел два поражения в АСА, после чего уже успел одержать две победы в NAIZA и UAE Warriors. Свой следующий бой Асылжан проведет в RCC против Ивана Штыркова.

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