Финалист гран-при АСА Вартанян о бое Кошкин – Резников: «Если Андрей даст пространство для проходов, то победит Артем»

Эдуард Вартанян, который выиграв Юсуфа Раисова, вышел в финал гран-при АСА в легком весе поделился мнением о полуфинальной встрече казахстанца Артема Резникова и Андрея Кошкина:

«В самом начале, когда только сделали анонс этого боя, мне стало интересно это противостояние, так как Андрей Кошкин боец высокого уровня, я уж знаю о чем говорю, более того, все его последние бои говорят о его росте, и в противостоянии с Баговым и в последнем бою с Мамашевым. Я думаю шансы у обоих бойцов равные, все будет зависеть, кто навяжет свой стиль, если Андрей с самого начала будет работать первым номером и давить, в некотором смысле даже рискуя пропустить проход и не допустит ошибки, которую сделал Рамос в противостоянии с Резниковым включился только в последнем раунде и лежал на спине, то победить у него будет больше шансов, если же он даст пространство для проходов, то вероятнее победит Резников. А для меня большой разницы с кем из них драться и забирать гран-при нет!»

Бой Резников – Кошкин пройдет 23 декабря на турнире АСА в Москве.

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