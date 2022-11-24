Георгий Жуков о сборной: «Хорошо поставленная игра, дисциплина»

Полузащитник «Цанчжоу Майти Лайонс» Георгий Жуков поделился мнением о текущих выступлениях сборной Казахстана

– Давай немного о сборной. У Казахстана сейчас самый успешный цикл в Лиге наций. Смотрел матчи?

– Да, следил. Хорошо поставленная игра, дисциплина. Структура игры классная.

– Магомед Адиев разговаривал с тобой на тему сборной?

– Нет, я никогда с ним не общался.

– Есть обида, что тебя не было в этой команде?

– Не было. Я рад за Казахстан, что ему удалось добиться такого результата. Меня не вызывали и до этого – я продолжал работать, сейчас вот такая ситуация в Китае. Я хорошо работаю, хорошо играю – это я могу контролировать, а остальное нет. Обижаться не на что. Могу только порадоваться – ребята молодцы и дай бог, они продолжат в том же духе. Будет здорово, если попадут на Евро и напишут историю.

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