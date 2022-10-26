Асу Алмабаев проведет бой в Индонезии

Казахстанский боец Brave Асу Алмабаев проведет бой 26 ноября в Индонезии, о чем он рассказал в интервью «Вестнику ММА»:

«У меня будет бой 26 ноября в Индонезии с дагестанцем в Brave. Но официально будем говорить уже после публикации лиги. Готовимся туда, сейчас в горах, потом спустимся в низ, подгоним вес. Что касается UFC, закончим контракт с Brave, потом наведем шороху и там»

Асу идет на серии из 12 побед, последнюю из которых одержал 30 июля, выиграв решением судей у экс-чемпиона Bellator Зака Маковски.

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