Жалгас Жумагулов сделал заявление: «Война еще не закончена»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов, который объявил о завершении карьеры после поражения от Чарльза Джонсона, сделал весьма интересное заявление на своей странице в Instagram:

«Тяжело драться и с соперником, и с судьями! Нелегкий путь у меня. Я сам всю свою жизнь прокладывал себе дорогу. Возможно, мне испортили рекорд на бумажке, но люди знают, где я вышел победителем! Война еще не закончена...».

Жумагулов на данный момент идет на серии из трех поражений в UFC.

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