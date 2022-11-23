Жалгас Жумагулов сделал заявление: «Война еще не закончена»
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов, который объявил о завершении карьеры после поражения от Чарльза Джонсона, сделал весьма интересное заявление на своей странице в Instagram:
«Тяжело драться и с соперником, и с судьями! Нелегкий путь у меня. Я сам всю свою жизнь прокладывал себе дорогу. Возможно, мне испортили рекорд на бумажке, но люди знают, где я вышел победителем! Война еще не закончена...».
Жумагулов на данный момент идет на серии из трех поражений в UFC.
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