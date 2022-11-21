Сагын – чемпион NAIZA
Казахстанец Казбек Сагын (4-0) победил британца Джона Шинка (4:2) удушающим во втором раунде и стал чемпионом Naiza в весе до 53 кг!
Бой стал главным в рамках турнира NAIZA48 в Актобе.
В соглавном бою вечера победой отметился Серик Разгалиев.
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