Сагын – чемпион NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанец Казбек Сагын (4-0) победил британца Джона Шинка (4:2) удушающим во втором раунде и стал чемпионом Naiza в весе до 53 кг!

Бой стал главным в рамках турнира NAIZA48 в Актобе. 

В соглавном бою вечера победой отметился Серик Разгалиев.

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