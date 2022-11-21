Анонсирован бой Самусев – Джабраилов

На следующем турнире лиги Naiza анонсирован бой за титул в полулегком весе, в котором действующий чемпион Николай Самусев (8-0) подерется с обладателем титула временного чемпиона Сайфуллой Джабраиловым (13-2).

Самусев не выступал с ноября 2021 года, когда провел успешную защиту в бою с Райымбеком Орынбаем. Чемпион перенес операцию на колено, после чего восстанавливался.

Джабраилов также выиграл у Орынбая временный титул.

Ориентировочная дата турнира – февраль 2023 года.

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