Кабдрахманов одержал четвертую победу подряд
В Актобе в рамках турнира NAIZA 48 казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов (7-2) во втором раунде задушил узбека Абдарахмона Гафурова (5-3).
Эта победа стала четвертой подряд для представителя Актобе.
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