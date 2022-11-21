UFC может провести турнир в Казахстане

Лучший промоушн в мире планирует проведение турнира в Казахстане.

Об этом заявил президент лиги Naiza Нурбек Карабала. «Мы ведем переговоры с UFC для того, чтобы провести турнир в Казахстане. Это возможно будет в конце 2023 года или в 2024», – говорится в заявлении Карабала.

Первый турнир лучшей лиги в нашей стране должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 его отменили.

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