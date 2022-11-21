Жубаныш одержал вторую победу в профи
На турнире лиги NAIZA в Актобе трёхкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш выиграл второй бой в профи.
Багдат задушил в первом раунде представителя Кыргызстана Нематуллу Исламидиннулу.
Сейчас рекорд в профи Багдата 2-0.
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