Жубаныш одержал вторую победу в профи

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

На турнире лиги NAIZA в Актобе трёхкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш выиграл второй бой в профи.

Багдат задушил в первом раунде представителя Кыргызстана Нематуллу Исламидиннулу.

Сейчас рекорд в профи Багдата 2-0.

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