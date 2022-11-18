Кичигин вернулся на победную тропу

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Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин провёл поединок в лиге OCTAGON, где его соперником выступил бразилец Алессандро Хасем.

Кичигин одержал уверенную победу, добив соперника в партере.

Таким образом, казахстанец прервал серию неудачных поединков, вернувшись на победный путь.

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