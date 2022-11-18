Кичигин вернулся на победную тропу
Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин провёл поединок в лиге OCTAGON, где его соперником выступил бразилец Алессандро Хасем.
Кичигин одержал уверенную победу, добив соперника в партере.
Таким образом, казахстанец прервал серию неудачных поединков, вернувшись на победный путь.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме
Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов
Комментарии