Пять игроков сборной Казахстана вошли в символическую сборную группы Лиги наций

Теги сборная Казахстана по футболу Аслан Дарабаев Михаил Габышев Абат Аймбетов Игорь Шацкий Ян Вороговский Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сайт WhoScored.com представил свою версию символической сборной третьей группы дивизиона С Лиги наций.

В состав лучших вошли пять игроков сборной Казахстана – голкипер Игорь Шацкий, Михаил Габышев, Аслан Дарабаев, Ян Вороговский и нападающий Абат Аймбетов.

Помимо Казахстана, в группе С3 также играли команды Азербайджана, Словакии и Беларуси.

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