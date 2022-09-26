Пять игроков сборной Казахстана вошли в символическую сборную группы Лиги наций

Сайт WhoScored.com представил свою версию символической сборной третьей группы дивизиона С Лиги наций.

В состав лучших вошли пять игроков сборной Казахстана – голкипер Игорь Шацкий, Михаил Габышев, Аслан Дарабаев, Ян Вороговский и нападающий Абат Аймбетов.

Помимо Казахстана, в группе С3 также играли команды Азербайджана, Словакии и Беларуси.

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Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

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