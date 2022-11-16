Бакытжанулы проведет бой со Штырковым

Бой россиянина Ивана Штыркова и казахстанца Асылжана Бакытжанулы станет со-главным поединком турнира RCC13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге.

«Уральский Халк» Штырков (21-2-1) идет на серии из 4 побед после поражения от Магомеда Исмаилова. Известен тем, что подписал контракт с UFC, однако был уволен оттуда, не проведя ни одного боя.

Бакытжанулы известность в СНГ получил по выступлениям в лиге АСА, где был одним из претендентов на титульный пояс. По завершению контракта с российской лигой выступил в NAIZA, а затем в UAE Warriors, одержав две победы.

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