Рахмонов о выступлении Махачева в полусреднем весе: «Он конкуренцию многим даст»

Топовый боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможном переходе в полусредний вес чемпиона лиги в легком весе Ислама Махачева:

«Он конкуренцию многим даст. Но 77 — это другая категория, там надо посмотреть, как ударка, как борьба. Если он поднимется, посмотрим. Но вряд ли. Хотя Ислам, конечно, рискнуть может. Он топовый боец, конечно, даже если в 77 будет, многим конкуренцию даст. Самое главное – ему сначала Волкановски надо выиграть. Алекс очень неудобный, маленький, плотный соперник. Но Хабиб и Ислам Махачев – они очень хороший геймплан делают, в этом деле они одни из лучших. Не просто выходят, как Майкл Чендлер и Порье рубиться (смеется). Они очень грамотно работают, насчет этого никаких вопросов нет. Я их смотрю всегда, их бойцы четко по плану действуют. У них как бы очень высокий уровень насчет подхода. Высший уровень».

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