Чемпион мира по греко-римской борьбе Жаканша о бое в ММА: «Планирую работать в стойке»

В рамках турнира Naiza 44 свой третий бой в ММА проведет чемпион мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих Баглан Жаканша.

О бое, подготовке и смене соперника Баглан рассказал перед турниром:

– Я готовился в Dar Team, все прошло так, как и планировалось. Спарринговал с Асу Алмабаевым, Казбеком Сагыном, Болатом Заманбекулы и другими. Мы настраивались на бразильца, но он получил травму. В целом, на настрой это никак не повлияло, будем работать, настраиваться на бой.

- Сколько времени Вам понадобится, чтобы перевести соперника в партер?

– Посмотрим по ситуации, планирую в этом бою работать в стойке. Мы работали над ударкой вместе с Азизом Разыевым, так что постараюсь провести бой в стойке.

- Как возникла идея перейти в ММА, имея за плечами успешную карьеру в борьбе?

– Я давно хотел попробовать себя в ММА, и как-то в итоге все сложилось. После пандемии были проблемы в спорте, в борьбе. Я пошел в Dar Team, начал тренироваться с ними, дальше пошли бои. Вроде у меня неплохо получается. Сейчас моя цель хорошо выступить в Naiza, в дальнейшем возможно попробую свои силы за границей.

- У Вас есть брат-близнец, если он также решит попробовать силы в ММА, готовы его там поприветствовать?

– Мы дважды с ним боролись, пока я выступал по греко-римской борьбе, но в ММА желания с ним встретиться нет – драться не будем.

- Ваш прогноз на главные бои карда Naiza 44?

– Кодеков- Шертаев и Кабардиев – Машрапов – это два боя, которые я хочу посмотреть точно. Айдын и Еламан очень непростые бойцы со своими навыками, опытом, ударной техникой, борьбой. Думаю, что получится очень интересный бой. Если говорить о прогнозах, то в легком весе победит Кабардиев, а в бою Кодеков – Шертаев, пусть победит сильнейший.

Жаканша проведет бой против узбека Ильесжена Хасанова 23 сентября.

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