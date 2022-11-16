Шомуродов: «Матчи с Казахстаном и Россией кажутся мне интересными»
Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов поделился впечатлением о предстоящих товарищеских матчах против России и Казахстана.
– 16 ноября матч с Казахстаном, а через пару дней с Россией. Какая игра для вас важнее?
– Во-первых, нас ждут две интересные встречи. Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать, вне зависимости от соперника. Лично мне и матч с Казахстаном, и матч с Россией кажутся интересными
– Какие у вас отношения с бывшим одноклубником по «Ростову» Бактиером Зайнутдиновым?
– Да, он мой близкий друг, мы иногда переписываемся. Поэтому я с нетерпением жду завтрашней игры.
– Какие у вас воспоминания о работе в России?
– Мне понравилось там играть. Я провел несколько хороших матчей в «Ростове».
– Вы говорили с Карпиным об игре?
– Я еще не говорил. Думаю, после игры с ним будет здорово поболтать.
– Завтрашнюю игру против Казахстана будет судить Сергей Карасев. Что вы можете сказать об этом?
– Главное, чтобы он принимал справедливые решения.
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