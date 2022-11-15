Еламан Шертаев проведет бой на турнире ALASH PRIDE
Казахстанский боец легчайшего веса Еламан Шертаев (6-1) выступит на турнире ALASH PRIDE 77 в Ушконыре 26 ноября.
Его соперником станет непобежденный россиянин Давид Джибилов (2-0).
Шертаев три последних поединка провел в лиге NAIZA, должен быть биться за пояс с Айдыном Кодековым, однако провалил взвешивание. На данный момент идет на серии из 4 побед.
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