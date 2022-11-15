Еламан Шертаев проведет бой на турнире ALASH PRIDE

Казахстанский боец легчайшего веса Еламан Шертаев (6-1) выступит на турнире ALASH PRIDE 77 в Ушконыре 26 ноября.

Его соперником станет непобежденный россиянин Давид Джибилов (2-0).

Шертаев три последних поединка провел в лиге NAIZA, должен быть биться за пояс с Айдыном Кодековым, однако провалил взвешивание. На данный момент идет на серии из 4 побед.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов