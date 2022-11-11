Tobet Top Team в финале гран-при NAIZA
Столичная команда Tobet Top Team вышла в финал гран-при лиги NAIZA.
В полуфинале астанчане выиграли у сборной Кыргызстана. Все три боя завершились досрочными победами казахстанцев в первом раунде.
Победе своей команде принесли Кошен Аканов, Елжан Гасанов и Самандар Рузматов.
В финале Tobet Top Team встретится с DAR Team. Главный приз – 25 миллионов тенге.
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