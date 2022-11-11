Tobet Top Team в финале гран-при NAIZA

Столичная команда Tobet Top Team вышла в финал гран-при лиги NAIZA.

В полуфинале астанчане выиграли у сборной Кыргызстана. Все три боя завершились досрочными победами казахстанцев в первом раунде.

Победе своей команде принесли Кошен Аканов, Елжан Гасанов и Самандар Рузматов.

В финале Tobet Top Team встретится с DAR Team. Главный приз – 25 миллионов тенге.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов