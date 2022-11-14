Временный чемпион NAIZA Джабраилов о вызове с Кабдрахмановым: «Он пока не заслужил бой со мной»

Временный чемпион лиги NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов ответил на вопрос о возможном бое с Нурбеком Кабдрахмановым, который бросил ему вызов сразу после победы над Раймбеком Орынбаем:

«Парень молодой, амбициозный, но не опытный. Я считаю, что он пока не заслуживает бой со мной. Пусть хоть один бой проведет с хорошим соперником. Ему искали соперника, и мой менеджер предложил Орци Сайдулаева, пусть его пройдет, если сможет. А так мне без разницы, кого лига даст, с тем и буду драться»

Свой следующий бой Кабдрахманов проведет на турнире NAIZA 48 в Актобе.

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