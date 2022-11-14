Тренер Tobet Top Team Кабдуов о финале в гран-при NAIZA: «Есть ошибки, будем над ними работать»

В финале командного гран-при NAIZA вышли казахстанские Tobet Top Team и DAR Team.

Тренер и основатель Tobet Top Team Диас Кабдуов прокомментировал итоги полуфинальных схваток с командой Кыргызстана: «По воле Всевышнего прошли в финал. Мы ждали такой исход, но ожидали большего сопротивления. Процентов на 90 ребята выполнили свою задачу, но есть ошибки, будем над ними работать. В финал всегда выходят сильнейшие, так что будет создавать причины для победы»

Старший тренер DAR Team Азиз Разыев также прокомментировал выход в финал: «Было очень интересное противостояние. Конечно, как тренер я надеялся на сухую победу, но у Всевышнего свое виденье. Мы проиграли первый бой, хочу его пересмотреть, но пока мое мнение, что как минимум должно было быть раздельное решение»

Главным призом гран-при станет 25 миллионов тенге.

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