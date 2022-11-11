DAR-Team вышли в финал гран-при NAIZA
В полуфинале командного гран-при лиги NAIZA команда DAR-Team одержала победу над сборной России и вышла в финал.
Досрочными победами нокаутом отметились Намик Нафталиев и Тимур «Акула» Серикулы. Также победу, но решением судей одержал Саид Агаев.
К сожалению, Елшат Давуров свой бой решением судей проиграл.
Второй полуфиналист определится в противостоянии команд Tobet Top Team и сборной Кыргызстана.
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