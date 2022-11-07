Разгалиев проведет первый бой после завоевания титула

В Актобе 25 ноября пройдет турнир NAIZA 48, в рамках которого состоится возвращение в октагон чемпиона лиги Серика Разгалиева.

Серик проведет первый бой после завоевания титула в полусреднем весе (77 кг), однако бой на турнире в Актобе он проведет в промежуточном весе до 75 кг.

Разгалиев подерется с Фахроджоном Машраповым, который не так давно пытался выиграть титул в легком весе, однако проиграл Магомеду Кабардиеву.

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