Адиев о вызове Исламхана: «На сборе хочу посмотреть на его физическую форму»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал вызов Бауыржана Исламхана в национальную команду.

«Я много наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки, у Исламхана не было игровой практики целых два года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчам», – сказал Адиев.

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