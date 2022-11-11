Адиев о вызове Исламхана: «На сборе хочу посмотреть на его физическую форму»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал вызов Бауыржана Исламхана в национальную команду.

«Я много наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки, у Исламхана не было игровой практики целых два года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчам», – сказал Адиев.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов