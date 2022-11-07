Касым: «Счастлив, что переехал в Актобе, и даже рад остаться здесь еще на три года»

Защитник «Актобе» Алибек Касым подвел итоги сезона.

– Независимо от результата в этом сезоне, я считаю, что это был исторический матч. Мы поблагодарили наших болельщиков победой за поддержку на протяжении всего чемпионата. Был незабываемый матч. Да, этот сезон был насыщенным и долгим. Это было нелегко. Но с другой стороны, кажется, что все прошло как один миг. Что касается меня, то я счастлив, что переехал в Актобе, и даже рад остаться здесь еще на три года. В этом году мы не проигрывали дома, а все потому, что хоть было и жарко, хоть холодно – стадион всегда был полон. Это первый раз, когда я вижу такое. Я горжусь тем, что являюсь игроком «Актобе». Мы будем участвовать еврокубках в следующем году. Мы все с нетерпением ждем этих игр.

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