Президент OCTAGON назвал главную проблему казахстанского спорта: «Любительский спорт превратился в кормушку для определенных личностей»

Президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков назвал главную проблему казахстанского любительского спорта:

«У нас в стране профессиональный спорт развивается, а любительский в стагнации. Любительский спорт превратился в кормушку для определенных личностей. Если не решить эту проблему, мы продолжим идти в пропасть. Профи спорт держится благодаря частникам альтруистам, они стараются что-то делать, любительский же стагнирует. Это доказала последняя Олимпиада»

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