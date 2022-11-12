Президент OCTAGON назвал главную проблему казахстанского спорта: «Любительский спорт превратился в кормушку для определенных личностей»
Президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков назвал главную проблему казахстанского любительского спорта:
«У нас в стране профессиональный спорт развивается, а любительский в стагнации. Любительский спорт превратился в кормушку для определенных личностей. Если не решить эту проблему, мы продолжим идти в пропасть. Профи спорт держится благодаря частникам альтруистам, они стараются что-то делать, любительский же стагнирует. Это доказала последняя Олимпиада»
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