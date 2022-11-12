Президент OCTAGON назвал самый дорогостоящий турнир лиги

Президент OCTAGON Нураддин Садыков назвал самый дорогостоящий турнир лиги:

«Самый дорогой турнир был совместный турнир с лигой BRAVE в прошлом году. На тот момент они были в ТОП-5 в Мире, как раз был карантин. Мы чуть не угадали, буквально на неделю, чтобы ослабили карантинные меры. Это был очень сложный период, но мы сумели привезти гостей, бойцов, организаторов из 18 стран. Это был очень дорогостоящий и сложный турнир. Он обошелся нам около 250 тысяч долларов. Но это стало для нас отправной точкой, наша команда хорошо обкаталась»

Следующий турнир лиги пройдет в ноябре, в рамках которого выступят Фируза Шарипова, Георгий Кичигин и другие.

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