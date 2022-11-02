Жумабеков подерется с корейцем в Актобе

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жуман Жумабеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков (12-5) проведет следующий бой на турнире NAIZA 48 в Актобе.

Его соперником станет кореец Кю Сунг Ким (11-5).

Турнир пройдёт 25 ноября.

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