Жумабеков подерется с корейцем в Актобе
Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков (12-5) проведет следующий бой на турнире NAIZA 48 в Актобе.
Его соперником станет кореец Кю Сунг Ким (11-5).
Турнир пройдёт 25 ноября.
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