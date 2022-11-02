Чемпион NAIZA обратился к финалисту гран-при: «Ты никогда не станешь чемпионом, пока я здесь»

Действующий чемпион Naiza Су Енг обратился к Султану Жолдашбеку после его победы в Naiza 46, назвав его бой с бразильцем Диасом абсолютно скучным:

«Привет! Как бы тебя там не звали, хочу поздравить с победой в абсолютно скучном поединке! В поединке, который на мое удивление, ты выиграл. Я не знаю, откуда у тебя рекорд «18-2» с такими боями? Этот турнир лишь показал, почему ты не заслуживаешь поединка со мной. Тем не менее, поздравляю тебя с выходом в финал. Но этот бой показывает, что ты никогда не станешь чемпионом, пока я здесь. Так что перестань болтать и продолжай себя проявлять. Выйдешь со мной на бой, и я задавлю тебя, как мелкую букашку»

Су Енг стал чемпионом, задушив Айдына Кодека. После чего Лига запустила гран-при, Победитель которого получит 5 миллионов тенге и право оспорить титул в бою с корейцем.

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