Магомед Адиев: «Понятно, что настанет день, когда я проведу последний матч в сборной Казахстана. Когда он будет, я не знаю»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о деталях контракте и об интересе со стороны российских клубов.

— Думаю, что еще рано. У нас была договоренность с президентом федерации, что мы сыграем Лигу наций, федерация посмотрит на меня, я посмотрю, что у меня получилось, а потом уже обсудим дальнейшее сотрудничество или его прекращение. Если у нас будет взаимный интерес, мы всегда сможем договориться.

В ноябре у нас должно быть две товарищеские игры. Когда эти четыре матча сыграем, тогда будем решать дальнейшую судьбу»

— Если какой-то российский клуб предложит вам контракт, в Федерации футбола Казахстана могут согласиться, чтобы вы стали совместителем?

— Для этого сначала должно быть интересное предложение, а потом будем разговаривать с федерацией. Если есть взаимный интерес, всегда можно нормальным человеческим языком договориться о каких-то вещах. Как в одну сторону, так и в другую.

— За время работы в Казахстане у вас были предложения из России?

— После выступления «Шахтера» в еврокубках были разговоры. Но я практически сразу подписал контракт со сборной Казахстана. Наверное, из-за этого разговоры прекратились. Но не было какого-то большого предложения, которым я бы заинтересовался.

— Почему весной 2021 года вы возглавили «Шахтер» из Караганды? Не было предложений из России?

— Я понимал, что мне хочется нового вызова. Не думал о Казахстане, но это все время сидело в моей голове. Через пару месяцев последовали предложения от «Шахтера» и еще одного казахского клуба. Я выбрал Караганду. Думаю, что сделал правильно.

— Где вы видите окончание вашего пути со сборной Казахстана?

— Все рано или поздно заканчивается. Понятно, что настанет день, когда я проведу последний матч в сборной Казахстана. Когда он будет, я не знаю. Я хочу, чтобы когда его сыграю, у людей сохранились хорошие воспоминания о моей работе в команде.

Напомним, 44-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. На данный момент команда лидирует в своей группе в Лиге С, набрав 10 очков в четырех поединках. Помимо Казахстана, в квартете также выступают Словакия (6), Азербайджан (4) и Беларусь (2).12:23

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