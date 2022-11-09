Дисквалификация Исламхана официально закончилась. Он уже может тренироваться с профессиональной командой
Бауыржан Исламхан отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил KazFootball.
С сегодняшнего дня полузащитник может начать тренироваться с профессиональной командой, а в декабре подписать профессиональный контракт.
В сентябре 2020 года Исламхан, будучи игроком «Аль-Айна», провалил допинг-тест после матчей азиатской Лиги чемпионов. В декабре он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного вещества метилгексанамина.
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