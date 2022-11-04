Конысбаев о Зайнутдинове: «Без проблем сможет заиграть в чемпионате Италии»

Экс-игрок сборной Казахстана Улан Конысбаев отреагировал на слухи об интересе «Аталанты» к Бахтиеру Зайнутдинову и дал совет Нуралы Алипу.

«Да, сейчас об этом много говорят. Баха еще молод, полон сил. Руслан Малиновский тоже играет там, поэтому, думаю, что Зайнутдинов без проблем сможет заиграть в чемпионате Италии.

А Нуралы должен уйти из «Зенита» и перейти туда, где дадут больше игрового времени. Нельзя вот так просто сидеть на лавке. Думаю, будет лучше, если он перейдет в другой российский клуб. К примеру, в «Рубин» или «Ростов», – сказал Конысбаев.

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