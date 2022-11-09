Оганесян: «С первого дня мы думали только о чемпионстве»

Защитник «Астаны» Камо Оганесян подвел итоги заключительного матча КПЛ и поделился мнением о чемпионстве.

– Был сложный матч из-за погодных условий, было достаточно холодно и мяч тяжело двигался по полю. Но мы не искали оправданий, потому что нам нужна была только победа, чтобы стать чемпионами. Все были готовы биться до последнего, чтобы добыть эту победу.

Конечно, с первого дня все думали только о чемпионстве: тренировались, работали ради этой цели. Долго шли к этой задаче и наконец-то мы достигли этого. Поздравляю всех болельщиков, всех тренеров, которые работали в клубе, работают сейчас и медицинский штаб с этим важным титулом!

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